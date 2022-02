[아시아경제 권재희 기자] 신영증권 신영증권 001720 | 코스피 증권정보 현재가 63,000 전일대비 100 등락률 -0.16% 거래량 337 전일가 63,100 2022.02.25 11:21 장중(20분지연) 관련기사 신영증권, 조직개편 단행…자산관리·ESG 부문 강화SK이노, 배터리 매출 '年6조' 간다는데…"영업익, 올해 흑자전환 어렵다""유산기부도 신탁으로 하세요"…신영證, 계명대와 맞손 close 은 25일 서울 여의도 본사에서 온라인 생중계 방식으로 창립 66주년 기념식을 개최했다.

이날 행사에서 대체투자본부는 해외 부동산, 해외 인수 금융 등 새로운 업무 영역을 개척해 전사 수익에 기여한 공로를 인정받아 표창을 받았다.

신탁운용본부 기획.관리 파트는 신탁 계약의 사후관리 및 이행이 원활하게 이뤄지도록 관리체계를 구축한 공로로 혁신상을 수상했다.

이 밖에 33명에 대한 장기근속 표창도 수여됐다. 해당 임직원은 근속 연수에 따른 안식휴가 및 포상금을 받았다.

1956년 설립된 신영증권은 1971년 현 경영진이 인수한 이래 51년 연속 흑자를 기록해오고 있다.

