[아시아경제 장세희 기자]음주측정을 거부하고 출동 경찰에 저항하다 현행범으로 체포된 경찰청 소속 간부가 검찰에 넘겨졌다.

24일 서울 강남경찰서는 전직 경찰청 소속 김모 경감을 공무집행방해와 도로교통법상 음주측정 거부 혐의로 검찰에 송치했다고 밝혔다.

김씨는 지난달 7일 오후 6시 39분쯤 서울 강남구 선릉로의 한 음식점 주차장에서 음주운전을 하다가 한 시민의 신고를 받고 출동한 경찰에 적발됐다.

당시 김씨는 출동 경찰의 음주 측정을 거부하고 경찰 앞에서 양주 여러 잔을 연달아 마시는 등 난동을 부렸다. 또 경찰관이 그를 순찰차에 태우는 과정에서 몸을 좌우로 흔들어 옆에 타고 있던 경찰관의 머리에 부딪히는 등 공무집행방해 혐의도 받는다.

