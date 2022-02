충남, 올해 첫 외자유치…기업 3곳 ‘1.5억달러’ 투자

[아시아경제(홍성) 정일웅 기자] 충남도가 올해 첫 외자유치로 3개국 3개 기업으로부터 1억5700만달러를 투자받는데 성공했다.

도는 24일 충남도청에서 에어리퀴드솔루션즈코리아, 엠이엠씨코리아, 인터폴리머코리아와 이 같은 내용의 투자협약을 체결했다고 밝혔다.

협약에 따라 3개 기업은 천안과 예산 산업단지 등에 생산 공장을 신·증축한다.

우선 에어리퀴드솔루션즈코리아는 현재 조성 중인 천안 제5일반산업단지 확장 지역 1만3372㎡ 부지에 반도체용 희귀 가스 생산시설을 신축할 계획이다. 신축에는 4000만달러의 투자금이 투입될 것으로 보인다.

이 기업은 세계 2위 산업·의료용 가스 제조업체인 프랑스 에어리퀴드의 자회사로 도와 천안시는 기업의 원활한 투자를 위해 천안5외국인투자지역 확장을 지원키로 했다.

엠이엠씨코리아는 실리콘웨이퍼 수요 증가에 대응하기 위해 천안 성거에 제2공장을 증축하고 ‘잉곳’ 생산 설비를 늘린다. 이를 위해 기업은 1억1200만달러를 투자키로 했다. 추가 생산한 잉곳은 전량 일본 등 해외로 수출될 예정이다. 엠이엠씨코리아는 세계 3위 실리콘웨이퍼 제조업체인 대만 글로벌웨이퍼스의 자회사로 알려졌다.

인터폴리머코리아는 향후 5년간 500만달러를 투자해 예산 예당일반산단 공장에 생산설비를 늘리고 저장탱크를 증축한다. 이 기업은 2018년 독일 특수화학 제조업체인 짐머앤슈왈츠와 카이엘코리아가 합작해 설립됐으며 예산에서의 증축을 토대로 수성 친환경 페인트와 코팅제 원재료를 생산, 국내외 수요에 대응할 계획이다.

도는 각 기업의 투자가 계획대로 진행되면 향후 5년간 8850억원의 매출신장과 3525억원의 수입대체 효과, 110명의 신규 고용효과가 발생할 것으로 기대한다.

정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr