경상국립대-미래 융복합기술연구소, ESG 산학연협력 협약식 개최

[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경상국립대학교 미래 융복합기술연구소는 지난 23일 서부 경남권 기업협의회 및 국토 안전관리원과 ESG 산학연협력 협약을 체결했다.

이날 협약식에는 미래 융복합기술연구소 장해남 소장, 정촌산업단지 협의회 이성갑 회장, 진주시 수출기업협의회 송균호 회장, 한국항공 제조분과협의회 황태부 회장, 국토 안전관리원 김동회 소장과 경상국립대 정재우 부총장, 그외 연구자들이 참석했다.

참여기관은 이날 협약에서 서로 인적자원과 기술을 교류하는 등 협력 체계를 강화해 나가기로 약속했다.

이번 협약에 따라 참여기관은 탄소중립 목표 달성을 위한 탄소배출 저감기술 방안 도출, 재생 에너지 활용방안 연구 등으로 창의적인 인력양성 및 기술개발에 이바지할 것으로 기대된다.

또 이날 행사에 한국남동발전 강경완 부장을 초청해 특강을 마련하고, 에너지공학과 신승구 교수가 ESG 관련 추진사례를 발표하는 등 탄소중립 문화 확산 및 실천방안을 공유했다.

장해남 소장은 “이번 협약을 계기로 ESG 전환은 산업계가 당면한 가장 큰 과제이자 생존의 문제임을 인식하고 여러 업종에서 나타나는 ESG 실천 사례와 경영 정책 등을 소개하는 징검다리 역할을 대학이 수행해야 한다”라고 말했다.

