[아시아경제 김현정 기자] 조 바이든 미국 대통령이 23일(현지시간) 을 통해 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령과 통화를 했다고 밝혔다.

바이든 대통령은 이날 성명에서 "러시아군의 이 부당한 공격을 규탄했다"며 "오늘밤 유엔 안전보장이사회를 포함해 국제적 규탄을 촉구하기 위해 우리가 취하는 조치에 대해 그(젤렌스키 대통령)에게 설명했다"고 전했다.

아울러 "세계 지도자들에게 푸틴 러시아 대통령의 노골적인 침략에 대해 분명히 말하고 우크라이나 국민과 함께 할 것을 촉구한다"고 덧붙였다. 이어 바이든 대통령은 G7 정상들과 만날 것이며 미국과 동맹국들은 러시아에 가혹한 제재를 가할 것이라고도 했다.

김현정 기자 alphag@asiae.co.kr