[실전재테크] 1·2월 무순위·재공급 청약, 작년의 8배…3월 '줍줍' 도전해볼까

거래절벽에 상승장 마감됐지만…현금부자들 알짜 단지 적극 투자

일명 ‘줍줍’으로 불리는 무순위 청약과 추첨제 물량은 틈새시장과도 같다. 매매 한파 속에서도 알짜 단지에 대한 인기는 여전해 꾸준히 살펴야 기회를 놓치지 않는다는 게 전문가들의 조언이다.

한국부동산원 청약홈에 따르면 올 들어 무순위 및 취소후 재공급 청약단지는 1월 35개 단지, 2월 32개 단지로 총 67곳이다. 이는 지난해 1월 3개 단지, 2월 5개 단지 등 총 8곳에 비해 8배 이상 늘어난 규모다. 시장에서는 대출 규제 강화와 금리 인상 압력으로 매매 시장의 거래가 급감하며 최근 수도권을 중심으로 상승장을 마감한 것이 청약 시장에도 영향을 미친 것으로 보고 있다.

다만 자금여력이 있는 현금부자들이나 확실한 차익이 예상되는 경우 무순위 청약을 활용한 알짜단지 줍기에 적극 나서는 모습이다. 실제로 지난 14~15일 8년 전 가격에 분양돼 청약 당첨 시 3억원 이상의 시세 차익이 가능한 것으로 알려져 ‘로또’ 아파트로 불린 세종시 도담동 ‘도램마을13단지 중흥S클래스그린카운티’ 청약에는 70가구 공급에 총 9만 명이 몰렸다. 이 단지는 2014년 공공건설임대주택으로 지어진 단지로 임대 의무 기간을 채운 후 기존 임차인들에게 우선 분양하고 남은 물량 70가구를 이번에 재분양한 것이다. 임차인이 분양 전환을 포기하거나 부적격으로 처리된 물량으로 알려졌다.

또 일반청약에서 당첨자 계약 포기로 무순위 청약에 나섰던 송도자이 더 스타도 이달 잔여 물량 84가구를 모두 판매했다. 앞서 송도자이더스타는 지난해 11월 진행한 일반청약에서 1533가구 모집에 2만156명이 몰리며 평균 13대 1수준으로 청약을 마감했다. 하지만 정당 계약에서 당첨자의 약 35%인 530가구가 계약을 포기했고 예비당첨자를 대상으로 추가 계약을 진행했지만 84가구는 끝내 주인을 찾지 못했었다. 그러다 이달 3일 잔여물량에 대한 접수를 받았고 평균 경쟁률 9대 1 기록 속에 15일부터 정당 계약에 나서 17일 모든 계약 절차가 마무리 됐다.

이달 남은 무순위 청약단지는 오는 28일 청약을 접수하는 인천시 서구 원당동에 공급되는 검단신도시 푸르지오 더 베뉴(1가구)를 비롯해 부산시 수영구 남천동의 남천 세원수(3가구), 대구시 동구 신암동의 동대구역 센텀 화성파크드림(4가구) 등 3곳이다. 당첨자는 3곳 모두 내달 4일에 발표된다.

3월에는 서울 등 수도권에서 서울 4곳, 경기 3곳, 인천 2곳 등의 분양이 예정돼 있다. 서울에서는 신영건설이 구로구에 공급하는 ‘신영지웰 에스테이트 개봉역’이 내달 2일 당해지역 1순위 청약에 나선다. 강북구 수유동 강북종합시장을 재정비해 216가구를 후분양으로 공급하는 ‘칸타빌수유팰리스’는 지난달 입주자모집공고를 취소하고 평균 분양가를 1200만원 낮춰 다시 공고를 냈다. ‘서대문 영천 반도유보라’도 주목할 만하다. 총 199가구, 일반분양 108가구로 작은 단지지만 서대문 경희궁자이 맞은편에 위치하고, 역세권 아파트라는 점 등 서울 도심과의 접근성을 자랑한다.

경기·인천에서는 1000가구 이상 대단지 아파트가 많이 공급될 예정이다. 특히 경기도에서는 2000가구가 넘는 대단지가 두 곳이나 분양된다. 경기 안양시 만안구 ‘안양역 푸르지오 더샵’은 3000가구에 육박하는 대단지로 진흥아파트 주택재건축 정비사업을 통해 공급된다. 지하 2층~지상 최고 37층, 21개동, 전용 41~99㎡ 총 2736가구 규모로 이 중 687가구를 일반분양으로 공급한다. 또 경기 의왕시 내손동 내손다구역을 재개발해 짓는 ‘인덕원 자이SK뷰’도 주목할 곳으로 꼽힌다. GS건설과 SK에코플랜트가 내손동 683 일대를 재개발해 3월 분양하는 이 단지는 지하 2층~지상 최고 29층, 20개 동, 2633가구 규모 대단지다. 이 가운데 898가구를 일반에 분양한다.

