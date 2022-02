한화생명, 메타버스 아바타 기업 '갤럭시코퍼레이션'과 업무협약

[아시아경제 이창환 기자] 한화생명 한화생명 088350 | 코스피 증권정보 현재가 3,005 전일대비 5 등락률 -0.17% 거래량 252,694 전일가 3,010 2022.02.24 09:27 장중(20분지연) 관련기사 한화생명 "변액종신보험 2종 출시, 상품 경쟁력 강화"한화생명, 작년 당기순이익 4106억원…전년比 150.4%↑한화생명, 지난해 영업익 2434억원…전년比 112% ↑ close 이 메타버스 기반 금융서비스 개발과 마케팅 콘텐츠의 확보를 위해 갤럭시코퍼레이션과 업무협약(MOU)을 23일 체결했다고 밝혔다.

서울 여의도 63빌딩에서 진행된 협약식에는 이창희 한화생명 신사업부문장, 최용호 갤럭시코퍼레이션 대표이사 등 양사 관계자들이 참석했다.

갤럭시코퍼레이션은 엔터테인먼트 IP(지적재산)와 메타버스 콘텐츠 전문기업이다. 금번 MOU는 메타버스 전문기업과 생명보험사간 최초로 이뤄지는 협약이다.

이번 MOU를 통해 한화생명은 메타버스 기반 마케팅과 차별화된 대고객 서비스를 제공할 예정이다. 특히 메타버스 IP 협력을 통해 MZ세대등 미래 고객 창출도 기대하고 있다고 강조했다.

김명기 한화생명 미디어콘텐츠팀장은 “메타버스 전문기업과의 제휴를 통해 당사 고유의 메타버스 콘텐츠 개발을 추진하고 특히 MZ세대를 타겟으로 한 브랜드 마케팅 부분에 적극 활용될 것”이라고 말했다.

이창환 기자 goldfish@asiae.co.kr