러-우크라이나 사태로 안전자산 금 찾아… 한국금거래소 '사상 최대 실적’

아이티센 아이티센 124500 | 코스닥 증권정보 현재가 6,450 전일대비 1,465 등락률 +29.39% 거래량 11,145,963 전일가 4,985 2022.02.24 09:26 장중(20분지연) (대표 박정재) 계열사인 한국금거래소가 사상 최대의 실적을 기록했다고 24일 밝혔다.

한국금거래소의 2021년 4분기 매출액은 7000억 이상으로 전년 대비 40%이상 올라 역대 최대치를 달성했다. 이에 힘입어 2021년 사상 최대의 실적이 되리라 예상하고 있다. 이는 금값 상승과 안전자산에 대한 관심이 지속되고 있기 때문이다. 또한, 최근 러시아와 우크라이나 사이에서 전쟁이 가시화되면서 개인투자자들의 안전자산인 금에 대한 수요가 더욱 커질 것으로 보인다.

올해 들어 하루 평균 금 거래량이 크게 증가했다. 한국금거래소에 따르면 시중 은행을 통해 유통중인 자사 골드바의 올해 1월 판매량이 160% 증가한 85KG으로 나타났으며, 홈쇼핑 부분은 전년 동기 대비 230%의 매출을 달성했다.

한국금거래소가 운영중인 모바일 플랫폼 ‘센골드’의 거래금액 또한 역대 최대치를 달성했다. 지난해 센골드의 회원 규모는 신규 회원만 55만명을 돌파하며 현재 누적회원 수 60만명을 훌쩍 넘겼다. 신규회원 수가 늘어난만큼, 금과 은 등 거래량도 매우 활발하여 21년 누적 거래금액이 1000억원을 돌파했다.

센골드는 한국금거래소에서 운영하는 서비스로 금, 은을 비롯 백금, 팔라듐 등 귀금속을 중심으로 한 실물 자산 투자 서비스를 제공하고 있다. 1/1만g 당 단위로 거래가 가능하며 OK캐쉬백, 하나금융그룹의 통합포인트인 하나머니, 해피머니 문화상품권 등 각종 포인트나 상품권을 현금처럼 충전하여 투자할 수 있다는 점이 큰 장점이다.

한국금거래소 송종길 전무는 "최근 우크라이나 사태 등 불안정한 국제 정세와 미국의 1월 소비자 물가시장이 예상보다 높게 발표되면서 전 세계적으로 인플레이션 우려가 이어지고 있다”며 “꾸준한 제휴 서비스와 신규 거래자산 추가 및 거래증진 프로모션을 병행하면서 안전자산의 대표격인 금 거래가 센골드와 금방금방이라는 플랫폼을 통해 개인투자자들 사이에서 활발히 늘어나고 있어 금거래 전망을 더욱 밝히고 있다"고 전했다.

장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr