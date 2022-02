이마트24, 가맹점주 코로나19 확진 시 구인비용 지원

[아시아경제 임춘한 기자] 이마트24는 코로나19 확산에 따라 가맹점 추가 지원안을 마련했다고 23일 밝혔다.

이마트24는 가맹점 경영주가 코로나19 확진으로 7일간 재택치료를 진행해야 하는 상황 발생 시 ▲긴급 근무자 구인 지원비 14만원 ▲7일간 프레시 푸드 20% 추가 폐기지원 등을 제공한다.

구인·구직 매칭 서비스 ‘동네알바’ 무료 사용권도 이용할 수 있다. 동네알바는 이마트24가 가맹점의 원활한 근무자 채용을 지원하기 위해 올해부터 매월 가맹점에 무료 이용권을 제공하고 있는 모바일 앱 구인 플랫폼이다.

이마트24는 코로나19 발생 초기부터 매장 방역과 휴점에 따른 폐기 비용을 지원하는 등 가맹점 운영을 돕기 위한 다양한 지원안을 시행해왔다.

이마트24 관계자는 "발생하지 않으면 좋겠지만 혹시라도 가맹점 경영주님께서 확진이 됐을 경우를 대비해 매장 운영에 조금이나마 도움이 될 수 있도록 이번 추가 지원안을 마련하게 됐다"고 말했다.

