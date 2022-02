[아시아경제 윤동주 기자] 심상정 정의당 대선후보가 23일 서울 마포구 망원시장을 찾아 지지를 호소하고 있다. 심 후보는 이날 유세에서 소상공인·자영업자 등 사회 약자의 목소리를 정취했다.

윤동주 기자 doso7@asiae.co.kr