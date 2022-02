금호석화 "2035년 탄소중립 원년…5대 중점전략 수립"

ESG위원회, 5대전략 제시

"2030년 예상배출량 대비 29% 저감"

[아시아경제 문채석 기자] 금호석유 금호석유 011780 | 코스피 증권정보 현재가 161,000 전일대비 1,500 등락률 +0.94% 거래량 59,268 전일가 159,500 2022.02.23 10:46 장중(20분지연) 관련기사 박철완 인수반대 주장한 금호리조트 "인수 첫해 깜짝 흑전"박철완 전 금호석화 상무 "경영자로 복귀해 주주가치 제고하겠다"금호석유화학 "박철완 씨, 의결권 행사 금지 가처분 신청" close 화학은 지난해 발표한 ESG(환경·사회·지배구조)경영 활동의 일환으로 탄소중립 부문 5대 중점 전략을 세운 뒤 본격적인 실무에 들어갔다고 23일 밝혔다.

금호석화 ESG경영 싱크탱크인 ESG위원회는 지난해 ESG 비전인 '트리플A(Act?Advance?Accelerate)'를 발표했었다. 발표 직후 ESG경영관리·안전환경 부서 등 실무진과 함께 외부 컨설팅 등을 통해 기후변화대응 전략을 구상해 중장기 탄소중립 성장안을 5대 중점 전략으로 정리하게 된 것이다. 5대 전략은 ▲클린에너지 전환 기반 전 사업장 감축 가속화 ▲친환경 제품 전환 ▲친환경 바이오 원료 전환 ▲재활용 확대 ▲탄소자산관리 디지털 전환을 통한 커뮤니케이션 기반 마련 등이다.

금호석화는 5대 전략을 바탕으로 2030년까지 온실가스 배출 전망치(BAU) 대비 29%, 정부가 제시한 국가 온실가스 감축 목표(NDC) 기준 23%씩 탄소 배출 저감을 추진할 계획이다. 궁극적으로는 탄소 증가분보다 감축량이 많아지는 2035년을 탄소중립 성장의 원년 삼아 2050년 탄소중립 성장을 목표로 전략을 실천할 방침이다.

저감 활동은 5대 전략에 맞춰 금호석화의 사업과 직·간접적으로 연관이 있는 부분부터 시작한다. 에너지발전사업의 탄소 포집·저장·활용(CCUS) 적용과 연료 전환, 화학 사업의 바이오실리카 기반 합성고무 등 친환경 원료 비중 확대 및 재활용스티렌(RSM) 등 열분해를 통한 폐기물 재 원료화 등을 진행한다. 제품 전 과정 평가(LCA)분석을 통한 탄소발생 단계별 탄소자산관리 활동을 디지털화해 이해관계자들과의 소통과 협력을 가능케 하는 선진적인 시스템을 구축할 예정이다.

금호석화는 2050년 탄소중립 성장을 위해 혁신적인 저감 기술과 친환경 제품 등을 개발해 탄소중립 성장을 적극 실행할 계획이다. 백종훈 금호석화 대표는 "구체적인 탄소저감 활동의 첫 걸음을 뗐다"며 "5대 전략을 바탕으로 궁극적인 탄소중립 성장을 위해 전 직원 모두 힘을 합쳐 달릴 것"이라고 말했다.

문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr