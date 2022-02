이누스, 욕실 라이프스타일 매거진 '베쓰룸' 발간

[아시아경제 김종화 기자] 욕실 전문 기업 이누스가 욕실의 새로운 가능성과 가치를 담은 욕실 라이프스타일 매거진 '배쓰룸(BathRoom)'을 발간한다.

이누스의 배쓰룸은 집에서 가장 작은 공간 욕실에도 각자의 삶의 방식이 투영되는 것에 착안해 전 세계 곳곳의 디자이너, 아티스트, 인테리어 전문 기업 등이 제시하는 욕실 문화에 대한 시선과 매력적인 크리에이티브를 소개할 예정이다.

2월에 발간될 베쓰룸 창간호에서는 '욕실을 넘어 보는 삶'을 주제로 세계 각국의 다양한 삶과 욕실의 관계, 가치를 전한다. 또 ▲이탈리아 밀라노, 프랑스 파리, 덴마크 코펜하겐에서 만난 이들의 삶이 그대로 묻어나는 욕실 공간 ▲최근 욕실 트렌드 키워드와 흥미로운 정보들을 담은 인포그래픽 ▲욕실을 더 나은 공간으로 만들어줄 다양한 브랜드의 제품들 ▲욕실과 화장실에 대한 디자이너, 미술가, 생물학자, 건축가, 작가 등의 새롭고 다채로운 시선 ▲최근 문을 연 도심 속 휴양지 바스케이션(Bath+Vacation)을 경험할 수 있는 '후암별채 이누스' 등의 다양한 콘텐츠를 통해 욕실의 새로운 기준을 제시할 예정이다.

이누스 홍승렬 대표는 "이누스 배쓰룸 매거진을 통해 소비자들이 다양한 라이프스타일에 따라 머물고 싶은 자신만의 공간을 그려보는 계기가 되길 바란다"면서 "이누스의 감각적인 시선으로 앞으로도 욕실은 물론 우리의 삶과 생활 방식에 관한 다양한 콘텐츠를 담은 배쓰룸 시리즈들을 계속해서 선보일 예정"이라고 말했다. 이누스의 배쓰룸 매거진은 전국 독립 서점을 통해 판매된다.

