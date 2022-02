沈 "30억 집 살면서 종부세 92만원이 폭탄이냐"...尹 "오바 많이 하신다"

沈 "재산세 합쳐도 청년들 1년 월세 절반 정도"

尹 "폐지 아니라 합리적으로 바꾸자는 것"

[아시아경제 김정완 인턴기자] 심상정 정의당 대선 후보가 윤석열 국민의힘 후보에게 "30억 집 살면서 종부세 92만원이 폭탄이냐"며 윤 후보의 종합부동산세(종부세) 폐지 공약을 비판했다.

심 후보는 21일 오후 중앙선거관리위원회 주관 첫 대선 후보자 TV토론회에서 윤 후보를 향해 "종부세 얼마 냈는지 기억하냐"고 물었다. 이에 윤 후보가 "지난번에 말씀하셔서 한번 알아보니까 몇백만원 내는 것 같은데 까먹었다"라고 답하자, "92만원 냈다. 30억 집에 종부세 92만원이 폭탄이냐. 92만원 내고 폭탄 맞아서 집 무너졌냐"며 따져 물었다.

심 후보는 "유세에서 '20억 집 가진 사람은 갑부 아니다. 세금으로 다 뺏어 간다'고 했는데, 윤 후보 선관위 자료를 보니까 공시가격 15억5000만원, 시가 30억 정도 되는 집에 살고 계신다"며 이같이 말했다.

그러면서 "재산세까지 합쳐서 봐도 한 400만원 정도다. 서울에서 전·월세 사는 청년들 1년 월세만 한 800만원 낸다. (윤 후보는) 그 절반밖에 안 된다"며 "대통령 되겠다는 분 아닌가. 조세는 시민의 의무다. 공동체 유지를 위해서 서로 나눔의 정신으로 분담하고 있는 건데 마치 국가가 약탈이라도 하는 것처럼 세금 내는 걸 악으로 규정하고 국가를 강도짓이나 하는 것처럼 규정하는 게 대통령 후보로서 옳은 일인가"라고 비판했다.

이에 윤 후보는 "지금 이 정권의 부동산정책이 잘못돼 집값이 치솟았고 퇴직하고 집 한 칸 가지고 별도의 수익이 없는 사람들도 많이 있기 때문에 고려해야 된다는 것"이라며 "종부세를 폐지한다는 이야기가 아니고 재산세와 합쳐서 하고, 빚내서 집을 가지고 있는 경우도 일률적으로 세금 내는 거는 합리적으로 바꿔야 된다는 것"이라고 답했다.

심 후보는 "부자들 대변하시는 건 알겠는데 국가가 다 뺏어갔다는 식으로 하는 건 허위사실 유포인데 이런 건 도대체 어떤 법으로, 어떤 형량으로 다스리냐"라고 지적했다. 이에 윤 후보는 "아무리 TV토론이지만 오바를 많이 하신다"고 받아쳤다.

