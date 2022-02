[제주=아시아경제 호남취재본부 황정필 기자] 제주소방서(서장 고재우)는 최근 빈번하게 발생하는 선박 화재에 대비해 ‘선박 화재 제로화 프로젝트’를 추진한다고 21일 밝혔다.

이날 훈련은 최근 제주소방서 관할 구역 내 주요 항·포구를 대상으로 선박화재 진압 훈련을 실시했다.

또 선박화재 시 소방용수확보를 위한 해수 흡수훈련과 고가굴절사다리차를 이용한 포위공격으로 초기 및 연소확대방지에 중점을 두고 진행했다.

고재우 제주소방서장은 “‘선박 화재 제로화 프로젝트’를 통해 선박 화재 발생 시 신속한 초기대응과 도민의 안전과 재산을 지키는데 최선을 다하겠다”고 말했다.

제주=아시아경제 호남취재본부 황정필 기자 panax33@asiae.co.kr