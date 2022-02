"폐암 유발물질 '라돈', 백혈병 발병 위험도 높인다"

문진영 서울성모병원 직업환경의학과 전공의

주거공간 라돈과 백혈병 연관성 다각적 분석

어린이·림프구성 백혈병 발병 연관성 확인

[아시아경제 이관주 기자] 폐암을 유발하는 물질로 잘 알려진 '라돈'이 백혈병 발병 위험을 높인다는 연구 결과가 나왔다.

21일 가톨릭대학교 서울성모병원 직업환경의학과 문진영 전공의(교신저자 겸 제1저자) 연구팀이 2020년 11월까지 국제학술지에 발표된 주거공간의 저농도 라돈과 백혈병 발병 관련 연구를 용량-반응 메타분석한 결과, 라돈 노출과 백혈병 발병 간 연관관계가 통계적으로 유의한 것으로 나타났다.

라돈은 널리 알려진 폐암 유발물질로, 세계보건기구(WHO) 산하 국제암연구기구(IARC)는 발암물질 분류기준에서 폐암에 대해서는 가장 높은 등급인 그룹 1로 정하고 있다. 그러나 백혈병에 대해서는 아직 명확한 근거가 없어 한 단계 낮은 그룹 2A의 위치를 차지하고 있다.

연구팀은 8개의 생태학적 연구, 9개의 환자-대조군 연구, 15개의 생태학적-코호트 연구를 분석했다. 이중 ‘생태학적-코호트 연구’는 기존 전통적인 연구의 분류체계상 없는 것으로, 연구팀이 창안했다. 노출 측정의 단위가 한 행정구역에서부터 일정 반경의 지역을 거쳐 개인단위까지 줄어들고, 백혈병 발생 측정의 단위 역시 한 행정구역에서부터 일정 반경의 지역을 거쳐 개인단위까지 줄어드는데, 개별연구별로 노출과 결과 측정의 단위들이 모두 천차만별이어서 생태학적 연구에서 코호트 연구까지의 연속된 스펙트럼 상에 있는 연구들은 모두 ‘생태학적-코호트 연구’ 카테고리로 분류했다.

연구 결과, 생태학적 연구에서는 피어슨 상관계수가 0.48(95% 신뢰구간 0.41-0.54)로 두 변수 간 상관관계가 있는 것으로 나타났다. 메타-분산분석(meta-ANOVA)에서는 어린이 그룹(0.67)이 어른 그룹(0.46)보다 통계적으로 유의하게 상관계수가 높았다. 또 환자-대조군 연구에서 용량-반응 메타분석을 해보니 오즈비(Odds ratio, 회귀계수)는 라돈의 방사선량이 100㏃/㎥(베크렐, 방사선량 측정단위) 증가할 때마다 1.0308(95% 신뢰구간 1.0050-1.0573) 증가하는 것으로 나타났다.

백혈병 종류별, 어린이 및 어른 그룹별로 나눠 분석한 결과에서는 림프구성 백혈병 그룹은 라돈의 방사선량이 100Bq/㎥ 증가할 때마다 오즈비가 1.0361(95% 신뢰구간 1.0014-1.0720)만큼 증가한 반면, 골수구성 백혈병 그룹은 동일 라돈의 방사선량 증가분에 대해 오즈비 변화량이 0.9665(95% 신뢰구간 0.9171-1.0186)로 사실상 위험이 감소했다. 어린이 그룹은 라돈의 방사선량이 100㏃/㎥ 증가할 때마다 오즈비가 1.0309(95% 신뢰구간 1.0050-1.0575)만큼 증가한 반면, 어른 그룹은 동일 라돈의 방사선량 증가분에 대해 오즈비가 1.0147(95% 신뢰구간 0.6121-1.6821)만큼 증가했다.

결론적으로 용량-반응 메타분석의 회귀계수는 림프구성 백혈병 그룹, 어린이 그룹에서만 통계적으로 유의했고, 골수구성 백혈병 그룹, 어른 그룹에서는 통계적으로 유의하지 않았다. 어린이 그룹에 영향이 더 크게 나타난 것은 어른에 비해 어린이의 기관지 상피에 특히 풍부하게 분포해있는 림프구에 기체 상태의 라돈이 영향을 미쳐 흡수선량이 더 많을 수 있기 때문으로 추정된다.

생태학적-코호트 연구 결과, 100㏃/㎥의 라돈 방사선량 증가당 상대위험도가 1.1221(95% 신뢰구간 1.0184-1.2363)만큼 증가했다. 환자-대조군 연구와는 반대로 골수구성 백혈병 그룹과 어른 그룹에서만 회귀계수가 통계적으로 유의했고, 각각 100㏃/㎥의 라돈 방사선량 증가당 골수구성 백혈병 그룹 1.2257(95% 신뢰구간 1.0034-1.4972), 어른 그룹 1.2503(95% 신뢰구간 1.0233-1.5276)만큼의 상대위험도가 증가했다. 그러나 연구팀은 기존의 코호트 연구처럼 개인단위 노출측정, 결과측정이 아니기 때문에 위험도가 과대평가될 수 있어 보수적인 해석이 필요하다고 덧붙였다.

문진영 전공의는 “이번 연구에서 생태학적 연구 및 ‘생태학적-코호트 연구’ 라는 새로운 분류 카테고리를 창안해 기존의 모든 연구를 용량-반응 메타분석이라는 방법을 통해 체계적으로 종합했으며, 라돈에서 방출되는 방사선량의 증가에 따라 백혈병의 발생 위험을 처음으로 체계적 종합했다는 데 연구 의의가 있다”고 설명했다.

이번 연구 결과는 국제학술지 ‘Environmental Research’에 최근 게재됐다.

이관주 기자 leekj5@asiae.co.kr