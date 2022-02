코로나19 확진된 생후 7개월 남아, 병원 이송 도중 숨져

이송 38분 만에 병원 도착했으나 결국 숨져

[아시아경제 박현주 기자] 코로나19에 확진된 생후 7개월 남아가 병원에 이송되는 도중 숨졌다.

20일 경기도소방재난본부 등에 따르면 지난 18일 오후 8시 33분쯤 경기 수원시 장안구 A군(생후 7개월)의 부모로부터 "아이가 눈 흰자를 보이며 경기를 일으킨다"는 119 신고가 접수됐다. A군과 보호자는 모두 코로나19 확진 판정을 받아 집 안에 격리 중이었다.

신고 접수 6분 만에 현장에 도착한 소방당국은 병상 확보를 위해 10여 군데 병원에 연락을 돌렸으나 최근 코로나19 중증 환자가 늘어난 탓에 수원지역 내로는 이송이 어렵다는 답신을 받았다.

이에 구급대원들은 17㎞ 가량 떨어진 안산지역의 대학병원 병상을 확보해 이동을 시작했다. 이 과정에서 A군이 심정지를 일으켰고 심폐소생술을 실시했으나 회복되지 않았다.

결국 A군은 오후 9시17분쯤 병원에 도착해 DOA(도착 즉시 사망) 판정을 받았다. 이송이 시작된 지 38분 만이었다.

소방 관계자는 "최근에는 응급환자 병상 확보가 어려워 일반 환자도 10여 곳의 병원을 전전하는 것이 보통"이라며 "코로나19 확진자라면 병원 찾는 게 더 어려워 도로에서 헤매는 시간이 적지 않은 실정"이라고 말했다.

경찰은 의료진 등을 상대로 정확한 사인을 파악 중이다.

박현주 기자 phj0325@asiae.co.kr