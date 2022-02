레뷰코퍼레이션, 제주지사 개소…지역거점 7곳 확보

[아시아경제 최동현 기자] 인플루언서 마케팅 플랫폼 '레뷰'(REVU) 운영업체 레뷰코퍼레이션이 7번째 지역 거점인 제주지사를 오픈했다고 17일 밝혔다.

레뷰코퍼레이션은 2014년 부산시를 시작으로 현재 제주도, 대전, 대구, 광주, 경기남부, 경기북부에 지사를 두고 있다.

제주도는 특산품과 관광상품 등이 있는 국내 대표 관광지다. 레뷰코퍼레이션은 제주도 인플루언서 협업 캠페인 등 현지 소상공인을 위해 제주도 특색을 담은 다채로운 인플루언서 마케팅 솔루션 제공이 가능할 것으로 기대하고 있다.

레뷰코퍼레이션은 연내 지역 거점 확대 차원에서 강원지역 지사 추가 설립을 위한 상권 분석에도 나설 방침이다.

장대규 레뷰코퍼레이션 대표는 “이번 제주지사 설립으로 다양한 지역 기반 사업 발판이 마련됐다”며 “현재 모든 지점 근무자는 현지 이해도가 높은 지역 거주 인원들로 구성돼 지사별 광고주 만족도가 높다"고 말했다.

최동현 기자 nell@asiae.co.kr