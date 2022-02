눈이 녹아 비가 된다는 절기 ‘우수(雨水)’를 이틀 앞둔 17일 오후 서울 성동구 서울숲에서 가벼운 옷을 입은 시민들이 산책을 하고 있다. /문호남 기자 munonam@

