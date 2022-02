[e공시 눈에 띄네]코스피-16일

[아시아경제 권재희 기자]

<장 마감 후 주요 공시>

◆ 샘표 샘표 007540 | 코스피 증권정보 현재가 42,400 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 41,600 2022.02.17 08:17 장시작전(20분지연) 관련기사 샘표, 지난해 영업이익 219억…전년比 46.7%↓샘표식품, 지난해 영업익 235억.. 전년비 45.1%↓[e공시 눈에 띄네]코스피-22일 close =보통주 1주당 200원 현금배당

◆ 한진칼 한진칼 180640 | 코스피 증권정보 현재가 55,700 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 55,000 2022.02.17 08:17 장시작전(20분지연) 관련기사 한진칼, 4월30일부로 '제주KAL호텔' 영업 종료강성부 KCGI 대표 "산업銀, 한진그룹 견제역할 실패"신용도 다 오르는데 항공· 호텔· 자동차부품은 더 어렵다 close =종속회사 칼호텔네트워크의 제주KAL호텔 영업 전부 종료

◆크라운해태=자회사 해태제과식품, 공정거래위원회로부터 과징금 153억500만원 부과

◆ 빙그레 빙그레 005180 | 코스피 증권정보 현재가 54,400 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 53,500 2022.02.17 08:17 장시작전(20분지연) 관련기사 빙그레, 지난해 영업이익 262억…전년대비 32.1%↓ [클릭e종목]"빙그레, 내년 가격인상 효과 반영으로 원가 부담 상쇄"음식료株, 4분기엔 살아날까 close =공정거래위원회로부터 388억3800만원 과징금 부과

◆ 화성산업 화성산업 002460 | 코스피 증권정보 현재가 21,500 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 21,150 2022.02.17 08:17 장시작전(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네]코스피-14일“주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정화성산업, 221억원 규모 광주시 도시철도 2호선 건설공사 수주 close =보통주 1주당 850원 현금배당

권재희 기자 jayful@asiae.co.kr