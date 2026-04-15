[오늘의신상]당류 0g…'샘표 양조간장 제로' 출시

기존 간장 대비 칼로리 39%↓

샘표 샘표 close 증권정보 007540 KOSPI 현재가 54,100 전일대비 400 등락률 +0.74% 거래량 644 전일가 53,700 2026.04.15 09:14 기준 관련기사 [오늘의신상]바지락·보리새우 깊은 맛…'연두링 바지락해물' 출시 삼양식품, 1000억원대 자사주 전량 매각…식품업계 번지나? 파리 한복판에 샘표 '진간장' 등장… 프랑스도 반한 K푸드 전 종목 시세 보기 가 당류 0g의 '양조간장 제로'를 15일 출시했다.

이 제품은 샘표의 미생물을 통해 당류를 0g으로 낮추면서 기존 양조간장의 맛은 그대로 살린 제품이다. 일반적인 양조간장은 콩과 밀을 함께 발효하는 과정에서 당류가 일부 남게 된다. 샘표는 △메주 발효 △유산균 발효 △효모 발효 △숙성 발효를 통해 간장의 풍미를 완성한 뒤 잔여 당까지 한 번 더 제어하는 당 제로 발효 공정을 적용했다. 기존 간장 대비 칼로리는 39%, 염도는 25% 낮다.

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샘표 관계자는 "샘표만의 발효 기술력으로 당류를 0g까지 제어하면서도, 대한민국 1등 양조간장의 맛과 향은 그대로 지킨 신제품"이라고 설명했다.

정현진 기자 jhj48@asiae.co.kr



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