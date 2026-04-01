샘표 샘표 close 증권정보 007540 KOSPI 현재가 53,900 전일대비 800 등락률 +1.51% 거래량 1,979 전일가 53,100 2026.04.01 09:10 기준 관련기사 삼양식품, 1000억원대 자사주 전량 매각…식품업계 번지나? 파리 한복판에 샘표 '진간장' 등장… 프랑스도 반한 K푸드 [특징주]샘표, '아누가 2025'서 K소스 전파에 上 전 종목 시세 보기 가 국산 바지락과 모시조개, 보리새우로 맛을 낸 코인육수 타입의 '연두링 바지락해물'을 출시했다고 1일 밝혔다.

샘표가 국산 바지락과 모시조개, 보리새우로 맛을 낸 코인육수 타입의 '연두링 바지락해물'을 출시했다고 1일 밝혔다.(사진제공=샘표) AD 원본보기 아이콘

이 제품은 바지락과 모시조개 등 100% 국산 조개에 은은한 단맛을 내는 국산 보리새우를 더한 제품이다. 여기에 표고버섯과 마늘, 양파 등 감칠맛이 풍부한 재료를 구웠고, 고온에서 구워 비린 맛을 줄인 멸치와 국산 우엉, 다시마, 청양고추까지 담았다.

가격은 '연두링 바지락해물' 80g 제품 8980원, 140g 제품 1만4900원이다.

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샘표 관계자는 "연두링 하나만으로 다양한 국물 요리를 쉽고 맛있게 완성할 수 있다는 소비자 반응이 이어지고 있다"며 "'연두링 바지락해물' 출시로 라인업을 6종으로 확대해 소비자 선택지를 넓혔으며, 연두링을 통해 집에서도 전문점 수준의 국물 요리를 간편하게 즐길 수 있을 것으로 기대한다"고 말했다.

정현진 기자 jhj48@asiae.co.kr



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