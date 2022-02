[아시아경제 구은모 기자] 샘표 샘표 007540 | 코스피 증권정보 현재가 42,400 전일대비 800 등락률 +1.92% 거래량 822 전일가 41,600 2022.02.16 15:30 장마감 관련기사 샘표식품, 지난해 영업익 235억.. 전년비 45.1%↓[e공시 눈에 띄네]코스피-22일샘표, 주당 200원 현금배당 결정 close 는 지난해 연결 기준 영업이익이 219억3138만원으로 전년 대비 46.7% 감소했다고 16일 공시했다. 같은 기간 매출은 3489억6342만원으로 9.4% 증가했다. 당기순이익은 225억7344만원으로 36% 줄었다. 샘표는 이날 주당 200원의 현금배당도 결정했다. 시가배당율은 0.47%이며, 배당금총액은 4억4352만원이다.

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr