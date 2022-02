[e공시 눈에 띄네]코스피-14일

<장 마감 후 주요 공시>

◆ 한세실업=지난해 영업이익으로 62% 증가한 1054억원을 기록했다고 공시. 매출액은 1조6762억원을 기록해 전년동기대비 1.3% 줄어.

◆ 휠라홀딩스=지난해 영업이익으로 4916억원을 기록해 전년동기대비 44% 늘었다고 공시. 매출액은 21% 증가한 3조7939억원 기록.

◆ 경동나비엔=1주당 450원의 현금배당을 결정. 시가배당율은 0.8% 수준으로 배당금 총액은 65억원.

◆ LG생활건강=한국거래소는 4분기 연결재무제표 기준 영업실적 공정공시 불이행 등 공시 불이행을 이유로 불성실공시법인으로 지정한다고 밝혀. 공시위반제재금은 800만원.

◆ 삼일씨엔에스=지난해 영업이익으로 137억원 기록해 흑자전환. 매출액은 20% 증가한 2240억원을 기록.

◆ 화성산업=현저한 시황변동에 대한 조회공시요구 답변을 통해 홍준표 의원과 아무 관련 없다고 밝혀.

◆ 제이알글로벌리츠=종속회사인 제이알제28호위탁관리부동산투자회사가 운영자금조달을 위해 20억원 규모로 유상증자를 결정했다고 공시.

