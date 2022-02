"윤쩍벌 민족 이름으로 처단"…'尹 저주 의식' 치른 李 캠프 측 인사

국민의힘 "즉각 사과하고 해당 인사 경질하라"

李 캠프 측 인사 "임명장 반납하겠다"

[아시아경제 임주형 기자] 더불어민주당 선거대책위원회 한 인사가 윤석열 국민의힘 대선 후보를 향해 '저주 의식'을 치른 것으로 알려져 논란이 불거졌다. 국민의힘은 즉각 이 후보와 민주당을 향해 사과를 촉구하고 나섰다.

차승훈 국민의힘 선거대책본부 상근부대변인은 14일 논평을 내고 "이 후보는 즉시 윤 후보와 국민께 사과하고 해당 인사를 경질해야 할 것"이라며 "윤 후보에게 신천지 압수수색을 무속인 조언에 다른 것이라는 황당무계한 주장을 펼치는데, 왜 이렇게 무리한 주장을 펼치는지 궁금증이 풀린다. 무속이 일상이 된 이 후보 측에서는 얼마든지 가능한 자연스러운 상상이기 때문"이라고 질타했다.

같은 당 이준석 대표 또한 이날 페이스북에 쓴 글에서 "이젠 선거에서 주술에 의존하는 선대위가 어디인지 명확하다"라며 "그것도 저주의 주술"이라고 꼬집었다.

민주당 선대위 더밝은미래위원회 대한민국바로세우기 상임위원장으로 활동하는 남모씨는 전날 자신의 페이스북에 윤 후보를 향한 '저주 의식'을 펼치는 과정을 공개한 바 있다.

그는 밀짚으로 사람 형상을 만든 뒤 이를 윤 후보라고 지칭하며, "이제부터 오살(五殺) 의식을 시작하겠노라"라고 적었다. 오살은 죄인을 죽인 다음 팔다리를 베는 사형 방식을 뜻한다.

남씨는 밀짚 인형의 얼굴에 '윤쩍벌'이라고 적힌 종이를 붙여 놓은 사진, 인형을 날카로운 도구로 찔러놓은 사진 등을 추가로 공개하기도 했다.

그는 지난 4일엔 "부족한 제가 더밝은미래위원회 대한민국바로세우기 상임위원장으로 임명받았다"라며 이 후보가 발행한 것으로 나와 있는 임명장 사진을 게재한 바 있다.

그러면서 "새로운 대한민국에서 기울어진 대한민국 바로 세우기에 남은 일생 모두 바치겠다"라며 "동지 여러분의 참여를 기다린다. 조선 수군이 죽기를 각오하고 이순신 장군을 따라 조선을 왜구에게 빼앗길 수 없어 지킨 것처럼"이라고 각오를 전하기도 했다.

한편 논란이 커진 가운데, 남씨는 14일 페이스북에 글을 써 "며칠 전 술에 취한 상태로 감정을 절제하지 못해 윤 후보에 대한 과한 저주를 퍼부었다. 옳지 못한 행동이었다"라며 "불미스러운 행동으로 인해 상처받은 모든 분께 다시 한번 사과드린다"라고 고개를 숙였다.

그러면서 "저에게 과분한 민주당의 임명장을 받아 공명심에 자랑하고 싶어 임명장도 올렸다"라며 "임명장의 무게를 견디지 못했으니 조용히 반납할 것"이라고 덧붙였다.

임주형 기자 skepped@asiae.co.kr