피에이치에이, 작년 매출 9275억원…영업익 48%↓

[아시아경제 지연진 기자] 피에이치에이 피에이치에이 043370 | 코스닥 증권정보 현재가 8,870 전일대비 270 등락률 -2.95% 거래량 27,113 전일가 9,140 2022.02.14 15:30 장마감 관련기사 [클릭e종목]"피에이치에이, 목표주가 1만4000원으로 하향"평화정공, 지난해 영업이익 144억…전년대비7%↓“주식카톡방 완전무료 선언” 파격결정 close 는 지난해 연결 매출액이 전년대비 2.3% 감소한 9275억원으로 집계됐다고 14일 공시했다.

이 기간 영업이익은 48.5% 감소한 73억원, 당기순이익은 361억원으로 356.3% 증가했다.

회사는 "환율상승에 따른 금융수익이 증가하고 유휴공장 처분에 따라 기타수익이 증가했다"고 전했다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr