[아시아경제 구은모 기자] 현대그린푸드는 오는 15일까지 현대백화점 압구정본점·무역센터점·목동점·더현대서울·판교점 등 5개 점포 식품관에서 운영중인 건강반찬 큐레이션 매장 ‘영양사의 반찬가게’에서 정월대보름 맞이 건강반찬 기획전을 진행한다.

이번 행사에서는 취나물, 호박오가리, 들깨시래기나물 등 국산 식재료를 활용해 만든 건나물 반찬 10여 종을 판매한다. 행사 기간 동안 건나물 반찬을 구매하는 고객에게는 부럼(호두·땅콩) 30g을 함께 증정한다.

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr