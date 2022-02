[아시아경제 임춘한 기자] 신세계백화점은 오는 17일까지 본점 1층 아트리움에서 ‘로맨틱 기프트 마켓’을 진행한다고 13일 밝혔다.

이번 행사에서는 입학, 졸업, 밸런타인데이 등을 맞아 향수부터 주얼리까지 인기 선물 아이템을 한자리에 모았다.

기념일에 즐길 수 있는 와인도 3만원대 가성비 와인부터 100만원대 프리미엄 와인까지 다양하게 선보인다.

신세계백화점 관계자는 “밸런타인데이와 입학, 졸업 등 여러 기념일 시즌을 맞아 특별한 기프트 브랜드 팝업을 준비했다”며 “사랑하는 가족, 연인 등 소중한 사람에게 감동을 전하는 특별한 선물이 되기를 바란다”고 말했다.

