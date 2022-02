[특징주]카카오, 역대 최고실적·주주환원 정책에 상승세 전환

[아시아경제 이명환 기자] 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 92,000 전일대비 4,700 등락률 +5.38% 거래량 6,197,064 전일가 87,300 2022.02.11 14:28 장중(20분지연) 관련기사 '美 물가 공포' 진정세…철강·금융 인플레 방어株 강세넵튠, 메타버스 게임업체 '해긴'에 300억원 유증 결정카카오, 4Q 영업익 1085억…전년比 27.5% ↓ close 가 지난해 역대 최고 실적을 냈다는 소식과 주주환원 정책에 11일 장 중반 강세다. 장 초반 2% 가까이 하락하며 약세를 보였지만 이내 상승 반전에 성공했다.

카카오는 오후 1시50분 현재 전 거래일보다 6.41%(5600원) 오른 9만2900원에 거래되고 있다.

카카오는 지난해 연결기준 영업이익이 전년 대비 30.9% 증가한 5969억원으로 잠정 집계됐다고 이날 공시했다. 매출은 6조1361억원으로 전년 대비 47.6% 늘었고, 순이익은 847.1% 증가한 1조6419억원이다. 연간 영업이익과 매출액 모두 역대 최대치다.

주주 친화정책 역시 함께 발표했다. 카카오는 앞으로 3년간 별도재무제표 기준 잉여현금흐름의 15∼30%를 재원으로 주주환원에 쓰겠다고 밝혔다. 발표에 따르면 이 중 5%분은 현금배당에, 10∼25%분은 자사주 매입과 소각에 사용된다. 카카오 관계자는 "앞으로 3년간 최소한의 기본 주당 배당금을 유지하면서 회사 성장에 따른 추가 배당을 진행하겠다"면서 "올해는 주주총회 의결을 거쳐 3000억원 규모 자사주 소각을 진행하겠다"고 밝혔다.

한편 남궁훈 카카오 대표 내정자는 주가가 회복될 때까지 최저 임금만 받겠다는 뜻을 피력했다. 남궁 내정자는 전날 페이스북에 게시한 글에서 "카카오에 좀 더 마음과 의지를 담을 수 있는 방법을 브라이언(김범수 이사회 의장)과 상의해 우선적으로 (카카오) 주가 15만원 회복이라는 목표를 잡았다"며 "주가 15만원이 될 때까지 연봉과 인센티브 지급을 일체 보류하며, 15만원이 되는 그날까지 법정 최저 임금만 받도록 하겠다"고 말했다.

이명환 기자 lifehwan@asiae.co.kr