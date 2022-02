[아시아경제 황윤주 기자] 남선알미늄 남선알미늄 008350 | 코스피 증권정보 현재가 2,345 전일대비 20 등락률 +0.86% 거래량 224,797 전일가 2,325 2022.02.11 09:49 장중(20분지연) 관련기사 "무료카톡방 추천주가 상승하는 이유? 이거였어?"“알루미늄” 가격 10년만에 최고치! 또 터질 후속주! 하나 더 남았습니다!외인, 기관이 조용히 매수하는 비밀스러운 이 종목 공개! close 은 장규한, 박찬홍 각자 대표 체제에서 장규한 단독 대표 체제로 변경됐다고 11일 공시했다. 박찬홍 대표는 일신상의 사유로 대표이사에서 사임했다고 회사 측은 밝혔다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr