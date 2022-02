[클릭 e종목] 이마트, 늦은 변화와 기대

[아시아경제 황준호 기자] 한국투자증권은 쓱닷컴의 적자 예상 등을 이유로 이마트 이마트 139480 | 코스피 증권정보 현재가 141,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 140,500 2022.02.11 08:22 장시작전(20분지연) 관련기사 이마트, 지난해 매출 24조9327억원…사상 최대(종합)이마트, 지난해 영업이익 3156억원…전년比 33.1%↑[초동시각] 물적분할과 코리아 디스카운트 close 의 목표주가를 22만원으로 하향 조정했다.

이마트의 지난해 4분기 영업익은 761억원으로 전년 대비 10.3% 줄었다. 스타벅스와 이베이코리아 인수에 따라 발생한 PPA(Purchase Price Allocation) 상각비 240억원과 이베이코리아 합병과 관련된 일회성 비용 174억원 등이 실적을 깎았다. 이어 쓱닷컴의 적자 확대, 코로나19 관련 일시적 인원 채용에 따른 인건비 증가도 영향을 줬다.

한국투자증권은 이마트가 경쟁사인 쿠팡이나 네이버보다 온라인 시장 대응이 늦었다는 점도 약점으로 봤다. 쿠팡은 유료 멤버십을 2019년 6월에, 네이버는 2020년 6월에 출시했다. 이마트는 지난해 4분기 실적 발표를 통하여 올 2분기에 온라인 통합 멤버십을 런칭하고 4분기에는 그룹사 온오프라인 통합 멤버십 출시 계획을 공식화 했다. 쓱닷컴의 유료 멤버십은 SSG.COM과 이마트를 동반 성장 시켜주는 요인으로 볼 수 있다.

김명주 한국투자증권 연구원은 "투자의견은 매수 유지하나 목표주가는 기존 25만원에서 22만원으로 조정한다"면서도 "올해 이마트의 소매시장 내 점유율은 4.5%포인트 증가할 것으로 예상돼 이마트를 유통 산업 내 탑픽으로 유지한다"고 밝혔다.

