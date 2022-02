숙명여대, '석사논문 표절 의혹' 김건희 예비조사 착수

[아시아경제 유병돈 기자] 윤석열 국민의힘 대선후보 배우자 김건희씨의 석사학위 논문 표절 의혹을 두고 숙명여대가 예비조사에 착수한 것으로 확인됐다. 예비조사는 부정행위 의혹에 대해 공식적으로 조사할 필요가 있는지를 결정하는 단계다.

10일 교육계에 따르면 숙명여대는 연구윤리진실성위원회를 새로 구성해 김씨 논문 표절 의혹을 담당할 예비조사위원회를 꾸린 뒤 이날 본격적인 조사를 시작했다.

숙명여대 연구윤리위 규정에 따르면 예비조사위는 조사 착수일로부터 30일 이내에 본조사 착수 여부를 결정해 총장 승인을 받아야 한다.

1999년 제출된 김씨의 숙명여대 교육대학원 미술교육전공 석사학위 논문 '파울 클레(Paul Klee)의 회화의 특성에 관한 연구'는 표절 의혹이 제기됐다.

JTBC는 김씨의 석사 논문을 표절심의 프로그램 '카피 킬러'로 검증한 결과 표절률이 42%에 달한다고 보도했다.

이에 대해 국민의힘 선거대책본부 최지현 수석부대변인은 "JTBC가 제시한 42% 표절률은 1999년 석사 논문을 현재의 연구윤리 기준을 적용해, 해당 대학의 정식 조사가 아닌 약식 방법인 '카피킬러'로 다른 조건까지 넣어 산출한 것"이라며 "정확하지 않다"고 반박한 바 있다.

유병돈 기자 tamond@asiae.co.kr