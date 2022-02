김종인 "尹 적폐수사 발언, 적절치 못해…안했으면 좋을 뻔"

본인 저서 '왜 대통령은 실패하는가' 출간 기념 행사 후 의견 밝혀

[아시아경제 금보령 기자, 권현지 기자] 윤석열 국민의힘 대선후보의 '문재인 정부 적폐수사' 언급을 놓고 김종인 전 국민의힘 선거대책위원장이 "그런 말은 안 했으면 좋을 뻔했다"고 평했다.

김 전 위원장은 10일 오후 서울 마포구에서 진행된 자신의 저서 '왜 대통령은 실패하는가' 출간 기념 행사 후 기자들과 만난 자리에서 '윤 후보가 적폐수사 발언으로 정치보복 공격을 받고 있는데 어떻게 생각하나'라는 질문이 나오자 이같이 밝혔다.

윤 후보는 전날 한 매체와의 인터뷰에서 '집권하면 문재인 정부의 적폐를 청산하겠다'는 취지의 발언을 했고, 이에 이날 문재인 대통령이 사과를 요구하고 나섰다.

김 전 위원장은 "윤 후보는 이 정부에서 검찰총장이라는 자리에 있었던 사람인데 지금 생각하고 그때 생각하고 근본적으로 다른 게 있어서 그때는 이 정부의 적폐를 몰랐던 것인가"라며 "그런 측면에서 후보로서 그런 얘기 했다는 건 적절하지 못한 얘기였지 않았나 생각한다"고 말했다.

윤 후보와 안철수 국민의당 대선후보의 단일화를 놓고는 일정한 합의가 필요하다고 봤다. 그는 "단일화는 수적으로 불려보기 위해 하자고 하는 것인데, 단일화 한다고 했으면 후보끼리 합의에 도달해야 한다"며 "대통령 되는 사람이 제반정책을 수행하는데 비전 속에 이런 것을 함께 해나가자고 합의해야 단일화가 정상적으로 이뤄지는 것"이라고 설명했다.

윤 후보는 물론 이재명 더불어민주당 대선후보까지 '러브콜'을 보내고 있는 상황에 대해 김 전 위원장은 "아는 사람이 찾아오니 상식적인 얘기를 했을 뿐이고, 그 이상은 뭐 없다"며 "특정 정당 소속된 사람이 아니다"라고 얘기했다.

이어 그는 '국민 한 사람으로서 대선까지 역할하겠다는 게 무슨 의미인가'라는 질문에는 "좋은 대통령을 뽑을 수 있도록 할 수 있는 일을 하겠다는 것"이라고 답변했다.

금보령 기자 gold@asiae.co.kr권현지 기자 hjk@asiae.co.kr