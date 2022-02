서경덕 "中 대사관 큰 착각…'한복 공정' 올림픽 이전부터 진행" 비판

주한 중국 대사관 "한복, 조선족 것이기도 하다…민족 감정 존중해달라"

서경덕 교수 "中 착각하고 있는 듯, '한복공정' 꾸준했다는 점 간과"

[아시아경제 윤슬기 기자] 서경덕 성신여대 교수가 2022 베이징 동계올림픽 개막식 이후 벌어진 한복 논란과 관련해 주한 중국 대사에게 "근본적인 문제 해결을 위한 진정성 있는 행동을 보여달라"고 촉구했다.

서 교수는 10일 자신의 페이스북에 "(주한 중국대사관의) 입장문 내용을 여러 번 읽어 봤지만 정말 아쉬운 부분이 많이 있다"며 반박 글을 게재했다.

앞서 주한 중국대사관은 8일 대변인 명의 입장문에서 "전통문화(한복)는 한반도의 것이며 또한 중국 조선족의 것으로, 이른바 '문화공정', '문화약탈'이라는 말은 전혀 성립될 수 없다"면서 "중국 측은 한국의 역사·문화 전통을 존중하며, 한국 측도 조선족을 포함한 중국 각 민족 인민의 감정을 존중해주기를 바란다"고 밝힌 바 있다.

이에 서 교수는 "중국대사관 측은 큰 착각을 하고 있다"며 "이미 중국에서 지금까지 너무 많은 '한복 공정'을 펼쳐왔다"고 주장했다.

그는 중국 최대 포털 사이트인 바이두 백과사전에 '한복은 한푸에서 기원했다'고 왜곡하고, 중국을 대표하는 전자제품 기업인 샤오미 스마트폰 배경화면 스토어에서는 한복을 '중국 문화(China Culture)'로 소개해 큰 논란이 된 것을 사례로 들었다.

또 중국 게임업체 페이퍼게임즈가 한복을 콘셉트로 한 모바일 게임 '샤이닝 니키'를 출시하자 중국 유저들이 "한복이 조선족의 고유 의상이며 중국의 옷임을 명확히 해달라"고 주장한 일에 대해서도 지적했다.

서 교수는 "샤이닝니키 등 다양한 중국 게임에서도 '한복 논란'은 끊이질 않았다"며 "이처럼 중국의 전반적인 분야에서 '한복공정'은 꾸준히 진행이 되어 온 점을 중국대사관 측은 절대로 간과해서는 안 될 것"이라고 강조했다.

아울러 서 교수는 "이번 입장문이 한국 내 들끓고 있는 반중정서를 잠재우기 위해, 또한 외신에도 많이 소개된 상황이라 '문화 약탈국'이라는 낙인이 찍힐까봐 두려워 낸 것이 아니라면, 지금부터는 근본적인 문제 해결을 위한 진정성 있는 행동을 보여줘야만 할 것"이라고 목소리를 높였다.

윤슬기 기자 seul97@asiae.co.kr