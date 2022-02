경기북부 '환경서비스' 기업 89곳 점검

등록기준 준수, 기술인력 장비 운영 적정, 측정기록 조작 등

[아시아경제 라영철 기자] 경기도가 오는 3월부터 경기 북부 지역에서 영업 중인 환경서비스 기업에 대한 지도 점검을 한다.

10일 도에 따르면, 점검은 상반기(3~4월), 하반기(8~9월)로 나눠 총 2회 실시할 예정이며, 환경전문공사업 등 현재 경기북부 10개 시·군에 등록된 총 89개의 환경서비스 기업이 대상이다.

환경오염물질 방지시설을 설계·시공하는 '환경전문공사업' 44개소, 대기·수질·악취·소음·진동 등의 측정 업무를 대행하는 '측정대행업' 10개소, 환경오염 예방과 최적 처리를 위한 분석 상담하는 '환경컨설팅회사' 4개소, 대기·수질·유독물 환경기술인의 업무를 수탁하는 '환경관리대행기관' 31개소가 해당한다.

점검반은 등록기준 준수 여부, 기술인력 및 장비 운영 적정 여부, 측정기록 조작 여부, 행정 사항 준수 여부 등 관련 법령에 따라 환경서비스 기업이 갖춰야 할 사항들을 중점적으로 지도·보완한다.

위법 사항은 관련법에 따라 고발 및 영업정지 등 강력한 행정처분을 할 예정이다. 경미한 사항은 현장에서 즉시 시정·조치한다.

김태수 북부환경관리과장은 "환경서비스 기업에 대한 지속적 감시와 지도를 통해 환경오염을 예방하고 공정한 환경산업 시장 질서를 확립하는 데 주력하겠다"고 말했다.

경기북부=라영철 기자 ktvko2580@asiae.co.kr