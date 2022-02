부영그룹, 중대재해 예방 임직원 간담회 "안전제일 문화 정착"

[아시아경제 황서율 기자] 부영그룹은 9일 서울 중구 본사에서 안전관리와 안전보건경영 강화에 대한 간담회를 실시했다고 밝혔다.

이번 간담회는 지난달 27일 시행된 중대재해처벌법을 대비해 본사의 안전관리 의식 제고를 위해 진행됐다.

최양환 부영그룹 대표는 이날 안전경영목표를 재수립하고 현장 근로자들의 작업매뉴얼 숙지와 안전수칙 준수를 당부했다고 회사 측은 설명했다.

부영그룹은 올해 안전보건경영 방침을 ‘지금, 나부터 법규 및 규정을 준수해 안전제일 문화 정착’으로 정하고 ‘중대산업재해 0(ZERO)', '3대 안전·보건 관리 체계 강화’, ‘협력업체 안전·보건 관리 체계 육성 및 지원’을 목표로 세웠다.

부영그룹 관계자는 “CEO 안전경영강화, 부서별 연간 안전·보건계획 수립 및 분기별 이행 보고, 스마트 안전관리시스템 확장 등 안전관리를 위해 지속적으로 노력할 계획”이라고 말했다.

