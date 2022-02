화순군, 17일까지 ‘관광 청년 PD’ 모집

[화순=아시아경제 호남취재본부 김지운 기자] 전남 화순군은 다양한 관광 콘텐츠를 제작, 홍보 활동을 펼칠 ‘관광 청년 PD’ 5명을 모집한다고 9일 밝혔다.

관광 청년 PD는 화순 곳곳을 누비며 관광 홍보 콘텐츠를 제작, 문화관광 누리집과 개인 SNS에 홍보하는 역할을 수행한다.

청년 PD에 선발되면, 매 분기별 최소 6건에서 최대 10건의 콘텐츠를 제작, 게시해야 한다.

군은 청년 PD가 활동결과 보고서를 제출하면, 1건 당 활동비 10만원을 지급 할 예정이다.

모집 기간은 10일부터 오는 17일까지다.

모집 대상은 공고일(2022. 2. 10.) 기준 1년 이상 계속해서 주소지가 군으로 돼있는 만 19세 ~ 39세 청년으로 개인 SNS를 운영하고 평소 화순 관광에 관심이 있는 자이다.

군은 SNS 활용 우수자, 블로거, 유튜버, 여행작가, 관광·홍보업계 경력자를 우대 선발할 예정이다.

신청은 군 관광진흥과 관광기획팀으로 신청하면 된다.

자세한 사항은 화순군 누리집 고시공고에 게재된 공고문을 참고하면 된다.

군 관계자는 “기발한 아이디어와 창의성을 지닌 지역 청년들의 많은 관심과 신청을 바란다”며 “앞으로도 다양한 관광 콘텐츠 발굴과 비대면 홍보 강화를 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.

화순=아시아경제 호남취재본부 김지운 기자 rosaria0704@asiae.co.kr