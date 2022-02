[아시아경제 이관주 기자] 삼양식품 삼양식품 003230 | 코스피 증권정보 현재가 91,300 전일대비 500 등락률 +0.55% 거래량 69,383 전일가 90,800 2022.02.08 15:30 장마감 관련기사 "원자재·물류비 상승" 삼양식품, 작년 영업이익 655억… 전년比 31%↓삼양식품, 밀양공장 '건물 일체형 태양광 시스템' 구축[위기의 K-라면]국내선 문제없는데… 까다로운 EU기준 ‘유해물질’ close 은 연결 기준 지난해 영업이익이 655억원으로 전년 대비 31.3% 감소한 것으로 잠정 집계됐다고 8일 공시했다.

지난해 매출액은 전년 대비 1.0% 줄어든 6420억원, 당기순이익은 17.1% 감소한 563억원으로 집계됐다.

