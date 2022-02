'김혜경 팬카페' 회원수 3만명 돌파…치열해지는 李·尹 지지경쟁

김건희 이어 김혜경 팬카페 회원수 '급증'

[아시아경제 윤슬기 기자] 이재명 더불어민주당 대선 후보 배우자 김혜경씨를 지지하는 온라인 카페 회원수가 개설 3주 만에 3만명을 넘어섰다. 윤석열 국민의힘 대선 후보 배우자 김건희씨 팬카페 회원수인 6만8000여명보다 적지만 빠른 증가세다.

8일 포털사이트 네이버에 개설된 '김혜경 팬카페-함께해요'(구 '국모 김혜경 경사났네')의 회원수는 오전 10시 기준 3만1000명을 돌파했다. 앞서 MBC 시사프로그램 '스트레이트'의 '김건희 7시간 통화' 방송 이후 김건희씨의 팬카페 회원수가 폭발적으로 증가하자 지난달 19일 김혜경씨의 팬카페도 등장했다. 대선을 한달여 앞두고 거대 양당 대선 후보 배우자에 대한 지지 경쟁에도 불이 붙은 모양새다.

최근 이 후보의 경기지사 재직 당시 김혜경씨의 '과잉 의전' 의혹이 제기된 후 김혜경씨 팬카페의 회원수가 꾸준히 늘어나고 있다.

팬카페의 '대문 사진'에는 '더 나은 미래를 위해 이재명, 김혜경', '3월 9일 청와대로!! 우리가 그렇게 만들어드리겠습니다'는 문구가 적혀 있다. 또 김혜경씨의 사진에는 "소외의 목소리 잘 듣고 혜경언니가 재명형부에게 잘 전달할게요"라는 말풍선이 달렸다. 이 후보에 대해서는 "가짜뉴스, 가짜프레임 걷어내고 오해를 풀면 이보다 청렴하고 일 잘하고 성과 많은 정치인은 없다"고 적혔다.

한편, 김건희씨의 팬카페 '건사랑' 회원수는 현재 6만8000여명이다. 이 카페는 김혜경씨 팬카페보다 한달 이른 지난해 12월19일 개설된 후 MBC 스트레이트의 '7시간 통화'가 전파를 타자 가입자가 폭증했다. 당시 이 카페는 영화 '원더우먼'에 얼굴에 김건희씨 얼굴을 합성한 '원더건희' 사진으로 주목받았다. 최근에는 배우 오드리 햅번 사진에 김씨 얼굴을 합성한 포스터를 내걸었다. 이 포스터에는 '여왕이 돼 달라'(Be my queen)는 문구가 담겼다.

윤슬기 기자 seul97@asiae.co.kr