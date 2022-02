[아시아경제 최대열 기자] 효성중공업 효성중공업 298040 | 코스피 증권정보 현재가 51,600 전일대비 2,500 등락률 -4.62% 거래량 53,783 전일가 54,100 2022.02.07 15:30 장마감 관련기사 효성그룹, 지난해 사상최대 실적…매출21.2조·영업익 2.7조효성중공업, 지난해 영업익 1201억원…전년 比 172.4%↑조현준 효성 회장 "전남에 그린수소 1조원 투자, 연간 20만t 생산" close 은 지난 4일자로 김동우 대표이사가 물러남에 따라 요코타 타케시 단독 대표이사 체제로 바뀐다고 7일 공시했다.

