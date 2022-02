"매일 울면서 먹는다"… 中 베이징올림픽 '부실 식단' 폭로하는 선수들

ROC 바스네초바, 격리 중 도시락 공개… "배 아팠다"

[아시아경제 나예은 기자] 중국에서 코로나19 양성 판정을 받고 격리 중인 2022 베이징동계올림픽 참가 선수들이 부실한 식사를 받았다며 불만을 터뜨리고 있다.

러시아올림픽위원회(ROC) 바이애슬론 대표팀 발레리아 바스네초바가는 지난 5일 자신의 인스타그램 스토리에 "닷새 동안의 식사"라는 글과 함께 코로나19 격리 호텔의 음식 사진을 게재했다. 그가 올린 사진에는 까맣게 탄 고기, 파스타와 소스, 작은 감자가 담겨있다. 또 육류로 추정되는 흰 살덩어리도 보인다.

바스네초바는 "배가 아프고, 안색도 창백해졌다. 눈 주위에는 다크서클이 생겼다. 모든 것이 그저 끝났으면 좋겠다"며 "매일 울고 있다. 너무 힘들다. 배가 너무 고파서 고기 대신 기름 덩어리를 모두 먹어야 했다. 몸무게가 줄면서 뼈가 드러나고 있는 상태"라고 호소했다.

그는 같은 호텔에 격리 중인 다른 ROC 주치의에겐 훨씬 나은 식단이 제공됐다는 점도 지적했다. 바스네초바는 "이해할 수 없다. 우리가 선수들이기 때문에 이런 대접을 받는 것인가"라고 비판했다. 이후 바스네초바의 인스타그램 계정은 비공개로 전환됐다.

조직위원회는 바로 식단을 바꾼 것으로 전해졌다. ROC 대변인은 AP통신을 통해 "바스네초바에게 더 나은 음식이 제공된 것으로 확인했다. 곧 훈련을 위한 실내자전거도 제공될 것"이라고 말했다.

한편 베이징올림픽 선수촌 내 한국 선수들도 도시락에 대해 지적하고 있다. 스피드스케이팅 대표팀 정재원(의정부시청) 선수는 인터뷰에서 식사와 관련된 질문에 "2018 평창동계올림픽 때와 많이 비교된다"며 "베이징에 도착한 날 저녁에 선수촌 식당을 방문한 뒤 한 번도 안 갔다"고 말했다.

또 스피드스케이팅 여자 매스스타트에 출전하는 김보름(강원도청) 선수도 "식단을 보니 집에 가고 싶은 마음마저 생겼다"고 했다.

한편 대한체육회는 베이징 선수촌에서 15분 정도 떨어진 크라운 플라자 베이징 선 팰리스 호텔에서 선수들에게 한식 도시락을 배달하고 있다. 현재 한국 선수단은 이 도시락으로 끼니를 해결하고 있는 것으로 알려졌다.

나예은 기자 nye8707@asiae.co.kr