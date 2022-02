'LG엔솔 블랙홀'이 끌어내린 증시…위드코로나 효과 약보합 마감

코스피, 오후들어 낙폭 축소하며 0.19% 하락 마감

대형주 하락 속에서 LG엔솔 나홀로 8% 넘게 상승

[아시아경제 지연진 기자] 국내 양대 증시가 7일 약보합세로 동반 마감했다. 지난 달 미국의 '고용 대박' 지표가 연방준비제도(Fed)의 매파적인 통화정책을 부추길 것이라는 우려가 나오면서 기관들의 매도세가 이어진 탓이다. 지난달 유가증권시장에 상장한 LG에너지솔루션이 이달 각종 지수에 편입될 것이라는 기대감으로 증시 자금을 대거 흡수한 영향도 장초반 지수를 끌어내린 요인으로 꼽힌다.

코스피 지수는 이날 이날 5.20포인트(0.19%) 하락한 2745.06으로 거래를 마쳤다. 이날 2750선을 찍은 지수는 개장 직후 기관들의 매도세가 이어지며 하락 전환한 뒤 장 중 2720 아래까지 밀렸지만 개인의 순매수 랠리로 인해 낙폭을 대폭 줄였다. 개인은 이날 8101억원 어치를 순매수했고, 기관은 8338억원 상당을 순매도했다. 장초반 소폭 매수세를 보였던 외국인은 55억원 순매수로 거래를 마쳤다.

이날 LG에너지솔루션 LG에너지솔루션 373220 | 코스피 증권정보 현재가 548,000 전일대비 44,000 등락률 +8.73% 거래량 1,882,127 전일가 504,000 2022.02.07 15:30 장마감 관련기사 코발트·니켈·망간 '안 오른 게 없다'…배터리 '원가 경쟁력 총력전'(종합)'돈 먹는 하마' LG엔솔 여진 진정세…코스피, 오후 낙폭 축소 “일동제약” 후속 “임상3상완료 NEW바이오” 또 한번의 역사 기록! close 은 전일대비 8.73% 오른 54만8000원에 거래를 마쳤다. LG엔솔은 지난달 27일 상장 이후 3거래일 연속 급락했지난 이달들어 반등에 성공했고, 이날은 코스피 대형주 가운데 나홀로 급등한 것이다. 에프앤가이드 2차전지 산업지수, WISE 2차전지 테마지수, EQM 리튬 및 배터리 기술지수 편입을 시작으로 주요지수에 잇따라 편입될 예정인 만큼 패시브 자금이 몰릴 것으로 기대를 모으면서다.

LG엔솔을 담으려는 전체 패시브 자금은 약 2조 원에 달하는 것으로 추정된다. LG에너지솔루션은 지난달 27일 MSCI가 조기 편입을 확정하면서, MSCI 글로벌 스탠다드 지수 대형주 부문에 오는 14일 장마감을 기점으로 편입(15일 발표)될 전망이다. 코스피200 지수에는 다음달 11일 조기 편입을 예상했다.

이날 시가총액 상위종목에선 LG엔솔과 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 88,000 전일대비 900 등락률 +1.03% 거래량 2,209,315 전일가 87,100 2022.02.07 15:30 장마감 관련기사 美연준 '매파 본색' 우려… 기관 '나홀로 매도' 속 코스피, 낙폭 확대코스피 상승 마감.. 환율안정, 외인유입, 리오프닝 여파코스피 2700대 유지..외인의 유입 close (1.0%)만 상승했고, 나머지는 모두 하락했다. 특히 LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 639,000 전일대비 39,000 등락률 -5.75% 거래량 315,215 전일가 678,000 2022.02.07 15:30 장마감 관련기사 '돈 먹는 하마' LG엔솔 여진 진정세…코스피, 오후 낙폭 축소 [아시아초대석] "韓경제 떠받치는 석유화학산업, 업계 합심해 탄소중립 돌파"美연준 '매파 본색' 우려… 기관 '나홀로 매도' 속 코스피, 낙폭 확대 close (-5.75%)과 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 568,000 전일대비 19,000 등락률 -3.24% 거래량 370,848 전일가 587,000 2022.02.07 15:30 장마감 관련기사 코발트·니켈·망간 '안 오른 게 없다'…배터리 '원가 경쟁력 총력전'(종합)'돈 먹는 하마' LG엔솔 여진 진정세…코스피, 오후 낙폭 축소 배터리 업계 어쩌나…"2025년부터 리튬 부족" close (-3.24%)가 큰 폭으로 하락했고 기아 기아 000270 | 코스피 증권정보 현재가 78,200 전일대비 2,500 등락률 -3.10% 거래량 2,029,011 전일가 80,700 2022.02.07 15:30 장마감 관련기사 美연준 '매파 본색' 우려… 기관 '나홀로 매도' 속 코스피, 낙폭 확대반도체에 발목잡힌 완성차업계…내수 11개월째 감소(종합)반도체 수급난 여전…기아, 지난달 국내외 판매량 전년比 6%↓ close 도 3%대 낙폭을 기록했다.

이진우 메리츠증권 연구원은 "LG에너지솔루션에 대한 수급 이슈로 인해 장초반 변동성이 있었지만 오후 들어 낙폭을 줄이는 모습"이라며 "LG엔솔이 큰 폭으로 상승하며 코스피는 소폭 하락한 반면 코스피200 하락률이 더 큰데 장초반 LG엔솔을 사기 위해 다른 종목을 매도하며 변동성이 컸던 것이 장후반 진정됐다"고 전했다.

코스닥 지수는 3.47포인트(0.38%) 내린 899.40을 기록했다. 국내 증시가 급락한 지난달 25일 900선이 무너진 뒤 지난 4일 가까스로 900선을 회복했지만 장초반 하락한 지수는 900을 목전에 두고 마감했다. 외국인과 기관이 각각 2770억원과 1570억원 어치를 순매도했지만, 개인이 4397억원 상당을 순매수하며 지수를 방어했다.

에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 325,600 전일대비 13,800 등락률 -4.07% 거래량 742,293 전일가 339,400 2022.02.07 15:30 장마감 관련기사 '돈 먹는 하마' LG엔솔 여진 진정세…코스피, 오후 낙폭 축소 美연준 '매파 본색' 우려… 기관 '나홀로 매도' 속 코스피, 낙폭 확대 ‘내부자 거래 수사’…무섭게 내리는 에코프로 3형제 10%↓ close 이 내부거래 혐의로 수사를 받으면서 장 중 급락했다 낙폭을 줄이며 4.07% 하락 마감했고, 펄어비스도 3.78% 떨어졌다. HLB(-3.64%)와 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 62,800 전일대비 1,800 등락률 -2.79% 거래량 683,276 전일가 64,600 2022.02.07 15:30 장마감 관련기사 진단키트 날개 달고 마의 벽 '연매출 3조' 넘을까천당과 지옥 오간 코스피, 1.8%대 상승 마감개인·기관 순매수…코스피 오후 들어 1.5%대 상승 close (-2.79%), 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 86,100 전일대비 800 등락률 -0.92% 거래량 109,133 전일가 86,900 2022.02.07 15:30 장마감 관련기사 천당과 지옥 오간 코스피, 1.8%대 상승 마감개인·기관 순매수…코스피 오후 들어 1.5%대 상승‘롤러코스터’ 코스피, 2차전지 업종 투심 악화 부담(종합) close (-0.92%) 등 바이오주도 약세를 나타냈다.

천보 천보 278280 | 코스닥 증권정보 현재가 296,900 전일대비 10,800 등락률 +3.77% 거래량 212,761 전일가 286,100 2022.02.07 15:30 장마감 관련기사 [특징주]LG엔솔 상장 후폭풍…2차전지 관련주 동반급락"오르긴 오르는데…" 코스피, FOMC·LG엔솔 상장에 제한적 반등FOMC 경계감에 우크라이나 불안까지 …‘갈팡질팡’ 코스피 2720선 거래 close 는 지난해 4분기 호실적을 기록하며 3.77% 상승, 코스닥 시총 10위권에 진입했다. 김석환 미래에셋증권 연구원은 "미국 고용지표 호조에 따른 경기정상화와 매파적인 통화정책 우려가 부각되며 외국인과 기관의 매출 출회로 하락 마감했다"며 "코스피는 장 중 -1%이상 하락하기도 했지만 호주가 2월 21일부터 모든 외국인에게 국경을 재개방하겠다고 발표하며 낙폭을 축소했다"고 전했다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr