강원도, '축산업 혁신 성장·명품 차별화' 504억 투자

2022년, 12개 분야, 54개 사업에 집중 투자

축산물 부가가치 향상과 안전한 유통 체계 구축

[아시아경제 라영철 기자] 강원도가 올해 축산업 체질 개선 등 혁신 성장과 명품 축산물 차별화에 나선다.

도는 "탄소중립 대응, 환경친화적인 축산업 육성, 재해·기후변화 대응 강화 등 12개 분야, 54개 사업에 504억 원을 투자한다"고 8일 밝혔다.

탄소 흡수원 확대를 위해 조사료 자급기반 확충과 부존자원 활용 등 12개 사업에 100억 원, 가축분뇨의 효율적 처리와 축산 악취의 체계적 관리를 위한 9개 사업에 99억 원을 투자한다.

또한 한우 유전체 분석 등 정밀 가축 개량 체계 구축과 축산물 수입 개방 대응을 위한 품질 고급화·생산성 향상에 122억 원을 투자해 농가 경쟁력 제고와 생산 기반을 선진화할 계획이다.

화재·폭염 등 재해와 가축재해보험 지원 사업에는 47억 원, 동물 복지 향상과 스마트 축산업 육성에는 23억 원을 투자한다.

아울러 승마 대중화와 양봉 산업 집중 육성에 37억 원을 투자해 축산업의 다원적 기능을 강화하고 축산업의 미래 성장 기반을 구축한다는 방침이다.

강원 한우, 우유 등 축산물 브랜드 육성과 신규 브랜드 개발, 축산물 이력 운영 고도화 등 12개 사업에 76억 원을 투자해 안전한 유통 체계를 마련할 계획이다.

도는 축산업이 가축 질병과 공존하고, 환경 등 규제 강화에 이어 탄소중립을 위한 축산 분야의 온실가스 저감 계획이 구체화되는 등 축산업의 지속성이 위협받는 어려운 여건에 처해 있다고 판단했다.

김복진 농정국장은 "탄소 중립 등 선제 대응과 악취 저감 등 체질 개선으로 지역사회와 상생하는 축산업으로 육성하고 강원도의 가치를 품은 깨끗하고 안전한 명품 축산물로 차별화해 나가겠다"고 말했다.

