[아시아경제 황윤주 기자] 농심홀딩스 농심홀딩스 072710 | 코스피 증권정보 현재가 77,200 전일대비 1,200 등락률 +1.58% 거래량 8,028 전일가 76,000 2022.02.07 14:00 장중(20분지연) 관련기사 "애플·파월 땡큐" 외국인 순매수…코스피·코스닥 상승 마감[e공시 눈에 띄네] 코스피-8일농심홀딩스 "신춘호 회장 등 특별관계자 지분 0.13% 늘어" close 는 결산배당으로 보통주 1주당 500원의 현금배당을 결정했다고 7일 공시했다. 시가배당율은 2.0%이며 배당기준일은 2021년 12월 31일이다.

