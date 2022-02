[아시아경제 이명환 기자] 일동제약 일동제약 249420 | 코스피 증권정보 현재가 47,150 전일대비 9,950 등락률 +26.75% 거래량 15,150,520 전일가 37,200 2022.02.07 14:00 장중(20분지연) 관련기사 “일동제약” 후속 “임상3상완료 NEW바이오” 또 한번의 역사 기록!"일동제약” 놓치신분, 후속주 하나더! 임상3상 관련株 갑니다일동제약, 래피젠 코로나19 신속항원검사키트 공급 close 이 항원검사키트 공급 계약을 체결했다는 소식에 급등하고 있다.

7일 오후 1시 현재 일동제약은 전 거래일 대비 22.18% 오른 4만5450원에 거래 중이다. 거래량 역시 급등해 최근 5일 내 최고 거래량 기록을 경신했다.

일동제약은 이날 오전 래피젠과 '바이오크레딧 코비드-19 Ag'의 공급계약을 체결했다고 밝혔다. 바이오크레딧 코비드-19 Ag는 래피젠이 개발한 전문가용 코로나19 항원검사키트다. 코 안쪽 깊숙한 곳에서 채취하는 비인두 도말 검체로 코로나19 감염 여부를 확인할 수 있는 키트로, 15∼30분 내에 검사 결과를 확인할 수 있다.

일동제약은 래피젠 자가검사키트의 약국 등 유통에 대해서는 추가 논의를 진행할 예정이라고 밝혔다.

