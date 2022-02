롯데푸드, 대학생 마케터 '히든서포터즈' 21기 모집

6개월간 실무자 마케팅 교육, 신제품 체험, 팀 프로젝트 등 다양한 경험

주부 마케터 ‘그린스푼’ 20기도 같은 기간 모집

[아시아경제 구은모 기자] 롯데푸드는 오는 13일까지 대학생 마케터 '히든서포터즈' 21기를 모집한다고 7일 밝혔다.

히든서포터즈는 2012년 시작된 대학생 마케터 프로그램으로 다양한 식품 마케팅 실무 경험은 물론이고 롯데푸드 마케팅 담당자와 직접 소통도 가능하다. 이번 기수의 모집인원은 총 20명으로 지원자격은 4학년 2학기를 제외한 대학생이다. 히든서포터즈로 선발되면 오는 3월부터 6개월간 다양한 마케팅 관련 프로젝트를 수행한다. 사회관계망서비스(SNS)를 통한 콘텐츠 마케팅과 설문·인터뷰를 통한 MZ세대(밀레니얼+Z세대)의 의견 개진 활동, 트렌드 분석을 바탕으로 한 마케팅 전략과 신제품 아이디어 개발 팀 프로젝트 등을 진행한다.

히든서포터즈 활동은 다양한 혜택이 함께한다. 마케터 위촉장과 활동비를 비롯해 월별 우수활동자에게 포상을 실시한다. 활동 마무리에는 팀 프로젝트 우수팀과 최종 우수활동자를 선정해 상장과 상금을 수여한다. 식품 마케터를 준비하는 대학생에게 실질적인 도움이 되는 마케팅 실무진의 강의와 소통도 준비돼 있다. 매달 롯데푸드 신제품을 먼저 체험할 수 있는 기회도 제공된다

이번 기수도 신제품 제안 팀 프로젝트를 수행할 예정이다. 실현 가능성이 높은 아이디어의 경우 실제 제품 출시까지 이뤄진다. 지난 19기 ‘히든하우스’ 팀의 전통 파스타 메뉴 아이디어는 ‘쉐푸드(Chefood) 냉동파스타’ 신제품 2종 출시에 적극 반영된 바 있다.

주부를 대상으로 한 롯데푸드 주부 마케터 ‘그린스푼’ 20기도 함께 모집한다. 3월부터 6개월간 롯데푸드 제품 체험과 자사몰인 롯데푸드몰의 온라인 마케팅을 수행하며, 제품 설문 및 모니터 활동도 함께하게 된다. 매달 롯데푸드 제품과 활동비를 지원하며, 최종 우수활동자 포상 등의 혜택이 있다.

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr