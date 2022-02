굿닥, 코로나19 신속항원검사 병원 네비 서비스

공공기관 리스트 데이터 업계 최초 맵 리딩 적용

동네 검사 가능 병원, 손쉽게 찾을 수 있어





[아시아경제 박형수 기자] 모바일 헬스케어 플랫폼 굿닥이 코로나19 신속항원검사 병원 찾기 서비스를 제공한다.

케어랩스는 자회사 굿닥이 코로나19 신속항원검사가 가능한 병원 위치를 지도 상에 안내하는 기능의 앱 적용을 완료하고, 본격적인 서비스를 시작했다고 6일 밝혔다.

신속항원검사를 진행하는 병원 위치 서비스 이용을 원하는 사용자는 굿닥 플랫폼 내 병원찾기 기능에서 새롭게 추가된 ‘코로나 검사’ 필터를 적용하고, 상세 병원정보 라벨(label)에 '코로나 신속항원검사'를 표시하면 된다.

신속항원검사는 콧속에서 채취한 검체를 키트에 떨어뜨려 감염 여부를 확인하는 방식으로, 15분 후에 결과를 확인할 수 있다. 기존 6~24시간이 걸리는 PCR검사 대비 신속성이 장점으로 손꼽힌다. 오미크론 변이 바이러스 확산 추세에 따라 정부는 지난 3일부터 전국 각 지역에서 사전 지정된 호흡기 진료 의료기관을 대상으로 신속항원검사가 가능하도록 검사, 진료 체계를 전환했다.

임진석 굿닥 대표는 "정부기관에서 제공한 병원 리스트업 공공 데이터 정보를 사용자 입장에서 접근해 편의성을 높이려는 취지에서 개발했다"고 말했다. 이어 "지도상 사용자 위치를 중심으로 누구나 손쉽게 대상 병원을 찾을 수 있다"며 "환자와 의료기관의 혼선을 줄이고 방역 절차에도 많은 도움이 될 수 있기를 바란다"고 덧붙였다.

박형수 기자 Parkhs@asiae.co.kr