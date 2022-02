[포토] '휴일에도...'

[아시아경제 윤동주 기자] 코로나19 오미크론 변이 확산으로 연일 3만명 이상 신규확진자가 발생하며 누적 확진자가 100만명을 넘어선 6일 서울 마포구 평화의 공원내에 설치된 임시 선별진료소에 코로나19 검사를 받기 위한 시민들이 긴 줄을 서고 있다.

중앙방역대책본부는 이날 0시 기준으로 확진자가 3만8천691명 늘어 누적 100만9천688명이라고 밝혔다.

