광주 민심 잡으러 온 윤석열, 5·18묘역서 거센 저항 '또' 반쪽참배

4번째 노크에도 민심은 싸늘…"마음속으로 참배했다"

[아시아경제 호남취재본부 박진형 기자] 윤석열 국민의힘 대선후보가 6일 오후 광주 국립5·18민주묘지를 찾았지만 지난 방문에 이어 또 다시 '반쪽 참배'에 그쳤다.

대선 한 달여 앞두고 오월 영령의 넋을 위로하고자 했지만 시민의 반발에 부딪쳐 추모탑에서 헌화와 분향을 하지 못한 것이다.

윤 후보는 지난해 11월10일에도 5·18민주묘지를 찾았지만 당시 '전두환 옹호 발언'에 뿔난 시민들이 추모탑 앞을 가로막으면서 더이상 앞으로 나아가지 못하고 광장에서 고개를 숙이고 참배한 후 돌아간 바 있다.

대권 후보로서 이번이 네번째 방문이지만 이 중 두 번은 중간 지점인 추모문 앞에서 경례와 묵념 등으로 추모 의식을 갈음할 수 밖에 없었다.

윤 후보가 도착하기 전부터 이곳은 지지자들과 반대 측의 열기가 과열되기 시작했다.

태극기와 국화꽃을 한 손이 든 지지자들은 "국가 재산 도둑X, 김혜경을 구속하라", "왜 법인카드로 초밥 사먹냐" 등 언성을 높였다.

'오월영령 앞에 설 자격이 없다' 등 내용이 적힌 피켓을 들고 있는 반대 측도 "사퇴하라"라고 연달아 외치며 맞불을 놓았다.

경찰 병력들이 질서유지선을 설치하며 이 둘을 나눠 놨지만 곳곳에선 충돌이 벌어졌다.

광주시민과 학생들이 부당한 국가권력에 항거한 반독재 민주화 운동을 기리는 역사적인 장소에서 머리채를 뜯고, 멱살을 잡는 등 몸싸움이 나기도 했다. "백날 서서 외쳐봐라" 등 도끼눈을 뜨고 상대 편을 향해 이죽거리기도 했다.

윤 후보가 도착해 차에서 나리자 환호성과 사퇴하라는 비판의 목소리가 동시에 울려 퍼졌다.

그는 차분한 표정으로 방명록에 '오월 정신 이어받아 자유민주주의 지키겠습니다'라고 쓰고 5·18민주묘지의 입구격인 민주의 문을 통과했다.

하지만 시민들의 거센 반발에 더이상 앞으로 나아가지 못하고 광장에 서서 오월 영령에 고개를 숙였다.

윤 후보는 "막는 분들이 있어서 앞에 가서 분향을 못했지만 마음 속으로 희생자 분들의 영령을 위해 참배를 했다"며 아쉬움을 나타냈다.

그는 "오월 정신은 피로써 민주주의를 지킨 것이기 때문에 저뿐만 아니라 국민 모두가 이를 잊지 않고 있다"면서 "자유민주주의와 5월 정신은 단순히 항거 정신으로 끝나는 게 아니라 이런 가치를 중심으로 국민통합을 상징하는 것"이라고 밝혔다.

그러면서 "다음 공식 방문 때는 민주 묘역을 찾아서 자유민주주의와 국민 통합의 상징에 대해 예를 갖추고 다시 한 번 마음가짐을 바로잡는 게 정치인으로서 맞는 도리라고 생각한다"고 덧붙였다.

윤 후보는 광주 신축 아파트 붕괴사고 현장을 찾아 피해자 가족을 만나고 재발방지를 위한 원인규명과 제도개선 방안을 검토하는 자리를 갖는다.

이어 17개 시도 선거대책위원회 필승결의대회 마지막 일정을 소화한다. 이날 지지자들과 함께 정권교체와 국민통합 의지를 다질 예정이다.

호남취재본부 박진형 기자 bless4ya@asiae.co.kr