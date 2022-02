우크라 위기 속 중·러 공동성명 "나토 확장 중단하라"

푸틴, 4일 베이징 도착해 시진핑과 정상회담

[아시아경제 유제훈 기자] 중국·러시아 양국이 공동 성명을 내고 북대서양조약기구(NATO·나토)의 확장 중단을 촉구했다. 우크라이나 위기가 지속되는 가운데 양국이 공동전선을 구축하는 모양새다.

4일(현지시각) 러시아 타스통신 등에 따르면 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 이날 동계올림픽이 개최되는 중국 베이징을 찾아 시진핑(習近平) 중국 국가 주석과의 정상회담을 진행하는 가운데 양국은 이같은 내용의 공동성명을 발표했다.

러시아 크렘린 홈페이지에 게시된 공동성명문에서 양국은 "나토의 추가 확장에 반대하며, 냉전시대의 이념적 접근을 포기하고 다른 국가의 주권, 안보 및 이익, 문화 등 다양성을 존중하길 요구한다"고 강조했다. 나토 동진 중단은 러시아가 우크라이나 사태와 관련, 미국 등 서방진영에 요구해 온 대목이다.

또 양국은 "아시아·태평양 지역의 폐쇄적인 블록을 형성하는 데 반대한다"면서 "이 지역에서 평등하고 개방적이며 포괄적인 안보시스템을 구축하기 위해 지속 노력하고 있다"고 전했다. 이 역시 최근 미국이 주도하는 오커스(AUKUS·미국·영국·호주 안보 동맹) 등을 염두에 둔 것으로 풀이된다.

