이재명 "농업은 국가 핵심 전략…농어촌기본소득 지급·식량자급률 60% 상향"

"농업 적극 보호하고 육성할 것"

농업인력지원특별법 제정·재해비상대책 수립 등 약속

농수산식품 예산, 3.9%→5%로 확대

[아시아경제 오주연 기자] 이재명 더불어민주당 대선 후보가 4일 "농업은 국민의 생명을 지키는 원천"이라면서 "국가 핵심 전략의 하나로 보고, 농업을 적극 보호하고 육성하겠다"고 밝혔다.

이 후보는 이날 오후 잠실종합운동장에서 열린 '대선 후보 농정 비전 발표회'에 참석해 "농업인의 이익 보호를 국가 책무로 명시한 헌법 123조를 엄중하게 준수하겠다"면서 이같이 말했다.

이를 위해 이 후보는 농업인력 부족 문제와 농산물 가격 불안 등을 해소하겠다고 말했다. 이 후보는 "농업인력지원특별법 제정, 생산비보장 근본대책 마련, 재해비상대책 수립으로 농민 여러분이 일손 걱정, 가격 걱정, 재해 걱정없이 농사지으실 수 있도록 하겠다"고 약속했다.

또한 농업을 식량안보 산업으로 보호·육성하겠다며 '국가 식량자급 목표 60% 달성·식량안보 직불제 도입' 등도 제시했다. 학교, 군대, 어린이집, 복지시설에 공공급식 체계를 확대해 우리 농산물 소비기반을 대폭 확충하겠다는 설명이다.

농업을 '그린탄소농업'으로 전환하겠다는 계획도 밝혔다. 그는 "공익형직불제를 대폭 확대하고, 저메탄·저단백질 사료 보급을 확대하겠다"고 설명했다.

뿐만 아니라 농촌을 균형발전의 거점으로 만들어 소멸위기에 놓인 농업·농촌을 살리고, 국가예산에서 차지하는 농림수산식품 분야 예산 비중을 현재 3.9%에서 5%로 늘리겠다면서 지원 확대를 강조했다. 여기에 지난 달 '농업공약'을 통해 발표한 농어촌 1인당 기본소득 100만원 지급 계획을 또다시 언급하며 "농어촌기본소득도 지급하고, 이장과 통장 수당도 인상하겠다"고 말했다.

이 후보는 "대한민국의 심각한 문제인 불균형 발전 문제를 완화하고, 균형 발전할 수 있도록 하기 위해선 지방에 대한 농촌 지원이 필요하다"면서 "농업인이 존중받고 농촌이 행복한 나라를 저 이재명이 반드시 이뤄내겠다"고 강조했다.

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr